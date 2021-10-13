20 человек пострадали в ДТП в Баку

В результате столкновения грузовика и пассажирского автобуса в Баку пострадали 20 человек, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в министерстве здравоохранения.

ДТП произошло в среду утром на автотрассе аэропорт им. Гейдара Алиева – поселок Мярдакан.

По данным СМИ, по предварительной версии водитель грузового автомобиля уснул за рулем и потеряв управление врезался в пассажирский автобус. От удара автобус перевернулся.

«В результате ДТП в две больницы Баку доставлены 20 пострадавших», - подчеркнули в Минздраве.

При этом СМИ сообщают, что в результате ДТП имеются и погибшие.

Р.Ахмедов