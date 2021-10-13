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Происшествия 13.10.2021 08:38

20 человек пострадали в ДТП в Баку

В результате столкновения грузовика и пассажирского автобуса в Баку пострадали 20 человек, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в министерстве здравоохранения.

ДТП произошло в среду утром на автотрассе аэропорт им. Гейдара Алиева – поселок Мярдакан.

По данным СМИ, по предварительной версии водитель грузового автомобиля уснул за рулем и потеряв управление врезался в пассажирский автобус. От удара автобус перевернулся.

«В результате ДТП в две больницы Баку доставлены 20 пострадавших», - подчеркнули в Минздраве.

При этом СМИ сообщают, что в результате ДТП имеются и погибшие.

Р.Ахмедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ДТП, ПОСТРАДАВШИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]