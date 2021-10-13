Суточная заболеваемость COVID-19 вновь выросла в Украине - 16,3 тыс. новых случаев

В Украине по состоянию на утро среды зафиксировано 16 309 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровели 6 462 человека, 471 умер, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Украины.
"За сутки 12 октября 2021 в Украине зафиксировано 16 309 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 1 588, медработников - 288). Также за минувшие сутки: госпитализирован - 4 901 человек; летальных случаев - 471; выздоровело - 6 462 человека", - сообщил Минздрав Украины в телеграм-канале.
Днем ранее, 12 октября зафиксировано 11 996 новых случаев заболевания СOVID-19.
11 октября было зафиксировано 8 832 новых случая заболевания СOVID-19, 10 октября сообщалось о 11 344 новых инфицированных, 9 октября за сутки зафиксировано 15 908 новых случаев, 8 октября - 16 362 новых случая, 7 октября 2021 на Украине сообщили о 15 125 новых случаях.
Всего за период пандемии на Украине заболели 2 578 394 человека, выздоровели 2 304 361 человек, летальных случаев - 59 523.
С начала прививочной кампании в стране привиты 7 688 564 человека.
В Минздраве Украины отметили, что 97% госпитализированных с COVID-19 в сентябре - невакцинированные граждане.
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