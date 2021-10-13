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Здравоохранение 13.10.2021 11:04

Суточная заболеваемость COVID-19 вновь выросла в Украине - 16,3 тыс. новых случаев

В Украине по состоянию на утро среды зафиксировано 16 309 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровели 6 462 человека, 471 умер, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Украины.

"За сутки 12 октября 2021 в Украине зафиксировано 16 309 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 1 588, медработников - 288). Также за минувшие сутки: госпитализирован - 4 901 человек; летальных случаев - 471; выздоровело - 6 462 человека", - сообщил Минздрав Украины в телеграм-канале.

Днем ранее, 12 октября зафиксировано 11 996 новых случаев заболевания СOVID-19.

11 октября было зафиксировано 8 832 новых случая заболевания СOVID-19, 10 октября сообщалось о 11 344 новых инфицированных, 9 октября за сутки зафиксировано 15 908 новых случаев, 8 октября - 16 362 новых случая, 7 октября 2021 на Украине сообщили о 15 125 новых случаях.

Всего за период пандемии на Украине заболели 2 578 394 человека, выздоровели 2 304 361 человек, летальных случаев - 59 523.

С начала прививочной кампании в стране привиты 7 688 564 человека.

В Минздраве Украины отметили, что 97% госпитализированных с COVID-19 в сентябре - невакцинированные граждане.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: УКРАИНА, КОРОНАВИРУС, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]