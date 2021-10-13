ООН доставит в Афганистан гуманитарную помощь через территорию Узбекистана

Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) направит три самолета с гуманитарной помощью в Афганистан через Узбекистан.
"В ближайшее время в УВКБ планируют направить три самолета с гуманитарной помощью в узбекский город Термез, чтобы затем через пункт пограничного пропуска Хайратон доставить ее на грузовиках в Мазари-Шариф. Первый такой самолет прибудет в Термез в середине октября", - говорится в сообщении УВКБ на сайте организации в среду.
Отмечается, что прошел месяц с тех пор, как в ООН запросили $606 млн на гуманитарные операции в Афганистане, но пока получено лишь 35% этой суммы. "Средства необходимы, чтобы предотвратить полный крах афганской экономики", - говорится в сообщении
Представитель УВКБ Бабар Балох, находясь в Кабуле, сообщил, что управление работает над созданием логистических центров в приграничных с Афганистаном странах, чтобы оказывать чрезвычайную поддержку сотням тысяч внутренних переселенцев.
"По ночам уже становится холодно, и людям, оставшимся без крова, нужна срочная помощь", - отметил Балох. По его словам, число нуждающихся в поддержке афганцев достигло 20 млн и продолжает увеличиваться с каждым днем.
В ООН предупреждают, что лишь 5% афганских семей обеспечены нормальным питанием. Более половины детей в возрасте до пяти лет недоедают, без помощи им грозит острое истощение.
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