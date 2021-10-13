Тбилиси ожидает от визита главы Пентагона укрепления военного сотрудничества Грузии и США

Министерство обороны Грузии подтвердило информацию о планах министра обороны США Ллойда Остина посетить Тбилиси.

"Указанный визит еще раз подчеркивает твердость существующего между США и Грузией стратегического партнерства и высокий уровень сотрудничества", - сказано в распространенном в среду комментарии грузинского оборонного ведомства в связи с заявлением представителя Пентагона Джона Кирби о том, что Остин на следующей неделе отправится в Грузию, Украину и Румынию в рамках европейского турне.

В Минобороны Грузии выразили надежду, что визит министра обороны США в Тбилиси усилит тесное сотрудничество между двумя странами в сфере обороны.

В ведомстве не уточняют конкретную дату визита.