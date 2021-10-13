AzerGold выпустило серию золотых монет, посвященную победе Азербайджана во II Карабахской войне

ЗАО "AzerGold" выпустило новую серию золотых монет, посвященную победе азербайджанской армии во II-ой Карабахской войне осенью 2020 года.

"Монеты весом в 5, 10 и 20 грамм выпущены по дизайнам, победившим в конкурсе дизайна "Жемчужины Карабаха", проведенном AzerGold совместно с Центром Гейдара Алиева в прошлом году", - говорится в сообщении "AzerGold" .

На коллекции монет "Жемчужины Карабаха", дизайн которого занял первое место конкурса, изображено древнее архитектурное наследие и исторические памятники Карабаха.

Другой дизайн, победивший в номинации зрительских симпатий и отображенный на второй коллекции монет, посвящен древнему центру азербайджанской культуры и колыбели искусства - городу Шуша.

Новую коллекцию монет можно приобрести в Центре продажи и обмена "AzerGold" и на официальном сайте продаж компании - www.azergold.gift..

ЗАО "AzerGold" впервые в 2018 году выпустило коллекции золотых и серебряных монет из местного сырья с пометкой "Made in Azerbaijan" для внутреннего розничного рынка. Первые три коллекции монет отображали Центр Гейдара Алиева, наскальные рисунки Гобустан и узор карабахского ковра "Чяляби", олицетворяя и пропагандируя богатую культуру, историю и современность страны.