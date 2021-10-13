Темпы перехода на экологически чистые виды энергии в мире недостаточны - IEA

Мировой переход на экологически чистые виды энергии пока что осуществляется слишком медленно, чтобы внести вклад в сдерживание роста температур на планете, заявили в среду в Международном энергетическом агентстве (IEA).

"Мы не инвестируем достаточно для удовлетворения потребностей в энергии в будущем, и неопределенность закладывает предпосылки для нестабильного периода (с энергоносителями - ИФ) впереди", - приводят западные СМИ слова главы IEA Фатиха Бироля.

СМИ отмечают, что в ежегодном докладе IEA, который вышел в преддверии Конференции ООН по изменению климата (COP26) в Глазго, говорится о необходимости за последующее десятилетие более чем в три раза увеличить инвестиции в "зеленую" энергетику, если мировое сообщество хочет удержать рост температур в пределах 1,5 градусов по Цельсию в соответствии с целями Парижского соглашения по климату от 2015 года.

Согласно докладу, солнечная и ветровая энергетика продолжает быстро расти в мире, а продажи электромобилей в мире поставили новый рекорд в 2020 году. Однако "успехи с чистой энергетикой слишком медленны, чтобы свести глобальные выбросы (парниковых - ИФ) газов к устойчивому нулевому показателю" к 2050 году, что, как полагают в IEA, поможет ограничить рост температур на планете пределом в 1,5 градусов по Цельсию.

По данным СМИ, IEA представило два сценария дальнейших событий. В первом из них учитываются меры, уже принятые правительствами различных стран или осуществляющиеся: в результате к 2100 году температуры на Земле будут на 2,6 градусов по Цельсию выше, чем в доиндустриальную эпоху. Во втором сценарии учитываются обещания различных правительств свести к нулю выбросы парниковых газов. В таком случае спрос на ископаемое топливо достигнет пика к 2025 году, а глобальные выбросы углекислого газа снизятся на 40% к 2050 году. В таком случае 2100 году температуры на планете повысятся на 2,1 градусов по Цельсию, что тоже не отвечает целям Парижского соглашения по климату.

В свою очередь Бироль, отметив необходимость более чем троекратного увеличения инвестиций в экологически чистые виды энергии, отметил, что примерно 70% дополнительных средств должны поступать в развивающиеся страны.

При этом в IEA подчеркнули, что более 40% вложенных средств, которые помогут сократить выбросы в атмосферу Земли, будут окупаться: так, речь идет об увеличении эффективности предприятий энергетики, о сокращении потерь газа, размещении объектов солнечной и ветровой энергетики в тех районах, где они являются наиболее конкурентоспособными в плане генерации электроэнергии.