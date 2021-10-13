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Здравоохранение 13.10.2021 12:16

Кардиологи предупреждают о высоком риске инфарктов и инсультов у перенесших COVID-19

Ученые и медики обсудили проблему поражения сердечно-сосудистой системы после COVID-19 на IX Съезде кардиологов Сибирского федерального округа, проходящем 13-14 октября в Новосибирске, сообщает Институт цитологии и генетики (ИЦиГ, Новосибирск).

В рамках отдельного симпозиума, организованного в рамках съезда филиалом ИЦиГ - НИИ терапии и профилактической медицины, - отмечалось, что если болезнь протекала в тяжелой форме, требовавшей интенсивной терапии, в несколько раз увеличивается вероятность фатальных и нефатальных сердечно-сосудистых событий - инфарктов, инсультов, сердечной недостаточности, аритмий.

"При этом поражения сердца в период острой вирусной инфекции отличаются разнообразием морфологических и функциональных нарушений, требуют длительного динамического наблюдения, понимания возможности восстановления при адекватном контроле и профилактике. Особенно тяжело могут протекать вирусные и сепсис-ассоциированные кардиомиопатии с развитием сложных нарушений ритма, декомпенсированной сердечной недостаточности", - говорится в сообщении.

В рамках симпозиума рассмотрены возможности и необходимость контроля тромбоэмболических осложнений, стратегии антикоагулянтной терапии и последующей профилактики.

"Убедительно доказана эффективность препаратов, контролирующих артериальное давление и, в частности, связанных с блокадой ренин-ангиотензин-альдостероновой системы. Есть проверенный на практике рейтинг эффективности ряда других препаратов - бета-блокаторов, антагонистов кальция и других, которые используются одновременно с противовирусной терапией как раз для снижения риска и тяжести возможных осложнений", - приводятся в сообщении слова главврача Городской клинической больницы N2 Любови Шпагиной.

Кроме того, она отметила, что интересные результаты получены при использовании липид-контролирующей терапии.

При этом приоритетная роль для предотвращения фатальных сердечно-сосудистых событий отводится вакцинации, подчеркнула Шпагина.

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Тэги: РОССИЯ, КОРОНАВИРУС, ОСЛОЖНЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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