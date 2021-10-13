Кардиологи предупреждают о высоком риске инфарктов и инсультов у перенесших COVID-19

Ученые и медики обсудили проблему поражения сердечно-сосудистой системы после COVID-19 на IX Съезде кардиологов Сибирского федерального округа, проходящем 13-14 октября в Новосибирске, сообщает Институт цитологии и генетики (ИЦиГ, Новосибирск).
В рамках отдельного симпозиума, организованного в рамках съезда филиалом ИЦиГ - НИИ терапии и профилактической медицины, - отмечалось, что если болезнь протекала в тяжелой форме, требовавшей интенсивной терапии, в несколько раз увеличивается вероятность фатальных и нефатальных сердечно-сосудистых событий - инфарктов, инсультов, сердечной недостаточности, аритмий.
"При этом поражения сердца в период острой вирусной инфекции отличаются разнообразием морфологических и функциональных нарушений, требуют длительного динамического наблюдения, понимания возможности восстановления при адекватном контроле и профилактике. Особенно тяжело могут протекать вирусные и сепсис-ассоциированные кардиомиопатии с развитием сложных нарушений ритма, декомпенсированной сердечной недостаточности", - говорится в сообщении.
В рамках симпозиума рассмотрены возможности и необходимость контроля тромбоэмболических осложнений, стратегии антикоагулянтной терапии и последующей профилактики.
"Убедительно доказана эффективность препаратов, контролирующих артериальное давление и, в частности, связанных с блокадой ренин-ангиотензин-альдостероновой системы. Есть проверенный на практике рейтинг эффективности ряда других препаратов - бета-блокаторов, антагонистов кальция и других, которые используются одновременно с противовирусной терапией как раз для снижения риска и тяжести возможных осложнений", - приводятся в сообщении слова главврача Городской клинической больницы N2 Любови Шпагиной.
Кроме того, она отметила, что интересные результаты получены при использовании липид-контролирующей терапии.
При этом приоритетная роль для предотвращения фатальных сердечно-сосудистых событий отводится вакцинации, подчеркнула Шпагина.
Ереван сообщает о договоренности с Баку о встрече глав МИД при посредничестве МГ ОБСЕ
Главы МИД Азербайджана и Ирана договорились решать все разногласия путем диалога
Конфликт в Карабахе остается нерешенным, говорить о стабилизации ситуации рано - Пашинян
Areti представила президенту Туркмении новые предложения о разработке шельфа Каспия
Шульгинов: дополнительные поставки газа в Европу возможны в рамках формирования новых контрактов
Темпы перехода на экологически чистые виды энергии в мире недостаточны - IEA
ИВ Исмаиллинского района направит 657 тыс. манатов на капремонт дорог
ИВ Зардабского района направит свыше 1,1 млн манатов на ремонт дорог и благоустройство
На первом этапе в Джабраиле будет построено 5 жилых домов на 200 семей
Нарышкин предлагает руководителям спецслужб СНГ обсудить противодействие вмешательству Запада
Военные учения Китая возле Тайваня направлены на защиту территориальной целостности - власти
ООН доставит в Афганистан гуманитарную помощь через территорию Узбекистана
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Bakcell рассказала журналистам о последних трендах и новинках в сфере мобильных телекоммуникаций
Студент БВШН: «Я восхищаюсь простотой и искренностью Президента»
Посол Пакистана в Азербайджане посетил Бакинскую высшую школу нефти
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
Азербайджану приходится рассчитывать исключительно на себя в борьбе с трансграничным наркотрафиком из Ирана – российский эксперт
Мировые СМИ, как ни в чем не бывало, продолжают ссылаться на армянские источники и ньюсмейкеров, позабыв их 44-дневное фейкометство – политолог
Ключевые приоритеты Узбекистана по всестороннему развитию транспортных коридоров в Центральной Азии