Ереван сообщает о договоренности с Баку о встрече глав МИД при посредничестве МГ ОБСЕ

Главы МИД Армении и Азербайджана могут провести очередную встречу по Карабаху при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ, заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян.

"Запланированы визит сопредседателей Минской группы ОБСЕ в регион, а также новая встреча (с главой МИД Азербайджана - ИФ). Есть договоренность о новой встрече", - сказал Мирзоян на совместной пресс-конференции с главой МИД Индии в Ереване в среду.

Он отметил, что Армения приветствует возобновление мирных переговоров по Карабаху в рамках МГ ОБСЕ.

"Рассматриваем решение карабахской проблемы только в этом формате, на основе мирных переговоров и в рамках мандата МГ ОБСЕ. На встрече в Нью-Йорке (25 сентября с главой МИД Азербайджана и сопредседателями МГ ОБСЕ - ИФ) мы достигли конкретных договоренностей, в частности, это решение гуманитарных вопросов", - сказал глава МИД Армении.