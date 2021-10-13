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Карабах 13.10.2021 11:53

Ереван сообщает о договоренности с Баку о встрече глав МИД при посредничестве МГ ОБСЕ

Главы МИД Армении и Азербайджана могут провести очередную встречу по Карабаху при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ, заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян.

"Запланированы визит сопредседателей Минской группы ОБСЕ в регион, а также новая встреча (с главой МИД Азербайджана - ИФ). Есть договоренность о новой встрече", - сказал Мирзоян на совместной пресс-конференции с главой МИД Индии в Ереване в среду.

Он отметил, что Армения приветствует возобновление мирных переговоров по Карабаху в рамках МГ ОБСЕ.

"Рассматриваем решение карабахской проблемы только в этом формате, на основе мирных переговоров и в рамках мандата МГ ОБСЕ. На встрече в Нью-Йорке (25 сентября с главой МИД Азербайджана и сопредседателями МГ ОБСЕ - ИФ) мы достигли конкретных договоренностей, в частности, это решение гуманитарных вопросов", - сказал глава МИД Армении.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АРМЕНИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН, ПЕРЕГОВОРЫ, ВОЗОБНОВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]