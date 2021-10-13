Страны СНГ должны усилить обмен разведданными по международным террористам и планам Запада - Патрушев

Странам СНГ необходимо усилить обмен разведывательной информацией о международных террористах и планах Запада, заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

"В данных условиях нам необходимо наращивать получение и обмен разведывательной информацией о планах международных террористических организаций и намерениях Запада по их использованию против наших стран", - сказал Патрушев в среду в Москве на совещании руководителей органов безопасности и разведок государств СНГ.

"Важно более тесно координировать внешнеполитическую деятельность государств Содружества по борьбе с терроризмом и экстремизмом. Требуется активно работать над унификацией антитеррористического законодательства и стандартов обучения профильных специалистов", - сказал он.