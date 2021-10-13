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СНГ 13.10.2021 14:05

Страны СНГ должны усилить обмен разведданными по международным террористам и планам Запада - Патрушев

Странам СНГ необходимо усилить обмен разведывательной информацией о международных террористах и планах Запада, заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

"В данных условиях нам необходимо наращивать получение и обмен разведывательной информацией о планах международных террористических организаций и намерениях Запада по их использованию против наших стран", - сказал Патрушев в среду в Москве на совещании руководителей органов безопасности и разведок государств СНГ.

"Важно более тесно координировать внешнеполитическую деятельность государств Содружества по борьбе с терроризмом и экстремизмом. Требуется активно работать над унификацией антитеррористического законодательства и стандартов обучения профильных специалистов", - сказал он.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, СНГ, ЗАПАД, РАЗВЕДДАННЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]