Патрушев обвиняет США в попытках разорвать экономические связи Москвы с Киевом и Тбилиси, ослабить связи РФ со странами Центральной Азии

Вашингтон реализует курс на стимулирование экономического и культурного разъединения России с Украиной и Грузией, пытается ослабить связи Москвы со странами Центральной Азии, заявил секретарь Совета Безопасности (СБ) РФ Николай Патрушев.
"Конечно, в фокусе основного внимания американцев остается пространство СНГ. Реализуется курс на стимулирование экономического и культурного разъединения России с Украиной и Грузией. Значительные усилия будут направлены на ослабление имеющихся связей Москвы с нашими центральноазиатскими партнерами", - сказал Патрушев на открытии XVII Совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств-участников СНГ по вопросам разведывательной деятельности.
"В этой связи, - отметил он, - востребована коллективная работа по координации специальных служб и правоохранительных органов с целью противодействия реализации сценариев цветных революций, по налаживанию диалога в сфере регулирования деятельности некоммерческих организаций, получающих финансирование из-за рубежа".
Патрушев также подчеркнул важность отслеживания "других недружественных шагов стран Запада и их подрывной деятельности на территории государств Содружества".
Секретарь СБ РФ обратил внимание участников совещания, что "в 2022 году Белый дом намерен увеличить ассигнования на содействие так называемой демократизации и борьбу с авторитаризмом практически до трех миллиардов долларов".
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