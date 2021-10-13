США не пригласили РФ на встречу по борьбе с кибератаками, не исключают участия Москвы в подобных консультациях в будущем

Вашингтон не пригласил Москву на первый раунд переговоров 13-14 октября в виртуальном формате, посвященных противодействию кибератакам с использованием вирусов-вымогателей, сообщили в администрации Белого дома.

"Мы не пригласили Россию участвовать в этом первом раунде обсуждений по ряду причин, в том числе из-за различных ограничений", - приводятся в пресс-релизе слова неназванного высокопоставленного представителя администрации.

При этом представитель Белого дома отметил, что "это не исключает дальнейших возможностей для России участвовать" в будущих подобных встречах.

Он также сообщил, что у США и РФ есть "отдельный канал" для обсуждения кибератак преступников-вымогателей.

В Белом доме уточнили, что на обсуждениях будут присутствовать министры и представители Австралии, Бразилии, Болгарии, Великобритании, Канады, Чехии, Доминиканской Республики, Эстонии, Франции, Германии, Индии, Ирландии, Италии, Японии, Нидерландов, Польши, Швеции, Швейцарии, а также представителя руководства ЕС.

В начале октября стало известно, что Белый дом созовет встречу с участием 30 стран, чтобы обсудить усилия по борьбе с угрозой, связанной с вирусами-вымогателями.