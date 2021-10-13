Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9637 RUR   0.0237 GBR   2.3145 TRY   0.1881

Цена на нефть

12.10 $/bbl   WTI 80.64 0.12 Brent 83.42 -0.23

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 13.10.2021 16:58

США не пригласили РФ на встречу по борьбе с кибератаками, не исключают участия Москвы в подобных консультациях в будущем

Вашингтон не пригласил Москву на первый раунд переговоров 13-14 октября в виртуальном формате, посвященных противодействию кибератакам с использованием вирусов-вымогателей, сообщили в администрации Белого дома.

"Мы не пригласили Россию участвовать в этом первом раунде обсуждений по ряду причин, в том числе из-за различных ограничений", - приводятся в пресс-релизе слова неназванного высокопоставленного представителя администрации.

При этом представитель Белого дома отметил, что "это не исключает дальнейших возможностей для России участвовать" в будущих подобных встречах.

Он также сообщил, что у США и РФ есть "отдельный канал" для обсуждения кибератак преступников-вымогателей.

В Белом доме уточнили, что на обсуждениях будут присутствовать министры и представители Австралии, Бразилии, Болгарии, Великобритании, Канады, Чехии, Доминиканской Республики, Эстонии, Франции, Германии, Индии, Ирландии, Италии, Японии, Нидерландов, Польши, Швеции, Швейцарии, а также представителя руководства ЕС.

В начале октября стало известно, что Белый дом созовет встречу с участием 30 стран, чтобы обсудить усилия по борьбе с угрозой, связанной с вирусами-вымогателями.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, РОССИЯ, КИБЕРАТАКИ, ВСТРЕЧА


Похожие новости


Выход США из Афганистана вызвал колоссальную угрозу распространения терроризма - Путин От переговоров Нуланд в Москве не стоит ждать прорыва в отношениях, но в целом подобные контакты своевременны - Песков Медведев: США используют Украину для противостояния с РФ В Кремле заявляют об использовании Вашингтоном энергетики в качестве орудия шантажа Интересы США и РФ в отношении возрождения СВПД совпадают - Госдеп США призывают Турцию воздержаться от закупок у РФ военной техники

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2021
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]