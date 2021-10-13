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Карабах 13.10.2021 13:53

Азербайджан доволен деятельностью РМК в Карабахе, ситуация стабильная - президент Алиев

Азербайджан ждет от российской стороны решения вопроса о незаконном проникновении иностранных граждан в Карабах, в зону дислокации российского миротворческого контингента (РМК), заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"В целом мы довольны (деятельностью российских миротворцев - ИФ). Война закончилась примерно год назад, и российские миротворцы дислоцируются в Азербайджане, в Карабахском регионе. Ситуация за этот период стабильная, за исключением нескольких незначительных инцидентов, и мы в целом удовлетворены", - сказал Алиев в интервью итальянскому изданию "La Repubblica."

В то же время глава государства отметил, что имеются некоторые вопросы, которые требуют своего решения.

""В частности, есть вопрос об иностранцах, которые должны получать разрешение Азербайджана на посещение азербайджанских территорий, находящихся в зоне ответственности российских миротворцев", - сказал глава государства.

Он отметил, что хотя количество так называемых "туристов", посещающих Карабах, резко сократилось, часть иностранцев все еще нелегально проникает на территорию Азербайджана, находящуюся в зоне ответственности российских миротворцев.

"Мы информировали об этом российские власти, Минобороны России, чтобы подобным фактам был положен конец. Эти и некоторые другие вопросы требуют решения. Однако, сейчас мы в целом довольны работой миротворцев", - подчеркнул Алиев.

Э.Шафиев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ПРЕЗИДЕНТ, РМК, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]