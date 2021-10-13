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СНГ 13.10.2021 14:40

Ситуация с инфляцией в РФ находится под контролем правительства - Песков

Правительство РФ держит на контроле ситуацию с инфляцией в стране, сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Этой ситуацией правительство занимается", - заявил Песков журналистам.

Он заверил, что "правительство четко фиксирует тенденции", связанные с инфляцией.

Представитель Кремля назвал резкий рост инфляции в РФ "реальностью, с которой мы сталкиваемся", и объяснил это влиянием как внутренних, так и внешних факторов. "Все-таки надо отдать должное, что такой рост мог бы быть и больше. Потому что факторы внешние и внутренние давят очень серьезно", - подчеркнул Песков.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: РОССИЯ, ИНФЛЯЦИЯ, КОНТРОЛЬ, КРЕМЛЬ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]