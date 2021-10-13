Ситуация с инфляцией в РФ находится под контролем правительства - Песков

Правительство РФ держит на контроле ситуацию с инфляцией в стране, сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Этой ситуацией правительство занимается", - заявил Песков журналистам.
Он заверил, что "правительство четко фиксирует тенденции", связанные с инфляцией.
Представитель Кремля назвал резкий рост инфляции в РФ "реальностью, с которой мы сталкиваемся", и объяснил это влиянием как внутренних, так и внешних факторов. "Все-таки надо отдать должное, что такой рост мог бы быть и больше. Потому что факторы внешние и внутренние давят очень серьезно", - подчеркнул Песков.
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