Сторонники Саакашвили пикетируют посольство Грузии в Киеве

Несколько десятков сторонников главы исполкома Национального совета реформ Украины, экс-президента Грузии Михаила Саакашвили пикетируют посольство Грузии в Киеве с требованием освободить своего лидера, задержанного в Грузии.

Участники акции пришли к зданию грузинского посольства с государственными флагами Грузии и Украины, символикой "Движения новых сил" Саакашвили. Время от времени митингующие скандируют лозунги в его поддержку.

Ныне гражданин Украины Саакашвили тайно прибыл в Грузию 29 сентября. 1 октября он был задержан в Тбилиси. В настоящее время Саакашвили находится в тюрьме в городе Рустави. В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Представители грузинских властей неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу. Свое задержание Саакашвили считает незаконным, а обвинения в его адрес сфальсифицированными.