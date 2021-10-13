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Регион 13.10.2021 14:45

Сторонники Саакашвили пикетируют посольство Грузии в Киеве

Несколько десятков сторонников главы исполкома Национального совета реформ Украины, экс-президента Грузии Михаила Саакашвили пикетируют посольство Грузии в Киеве с требованием освободить своего лидера, задержанного в Грузии.

Участники акции пришли к зданию грузинского посольства с государственными флагами Грузии и Украины, символикой "Движения новых сил" Саакашвили. Время от времени митингующие скандируют лозунги в его поддержку.

Ныне гражданин Украины Саакашвили тайно прибыл в Грузию 29 сентября. 1 октября он был задержан в Тбилиси. В настоящее время Саакашвили находится в тюрьме в городе Рустави. В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Представители грузинских властей неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу. Свое задержание Саакашвили считает незаконным, а обвинения в его адрес сфальсифицированными.

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Тэги: УКРАИНА, ГРУЗИЯ, ПОСОЛЬСТВО, МИТИНГ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]