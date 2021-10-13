Глава МИД Турции Мелют Чавушоглу в среду заявил о необходимости для Анкары поддерживать прямой контакт с движением "Талибан".
"Мы должны провести прямые переговоры с "Талибаном", учитывая нашу братскую связь с Афганистаном", - сказал министр.
Также он заявил, что на данный момент Афганистан сталкивается с двумя проблемами - это терроризм и массовая эмиграция из страны.
Чавушоглу добавил, что правительство Афганистана должно быть инклюзивным - включать в себя представителей всех этнических меньшинств страны.
Накануне стало известно, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе внеочередного саммита G20 по Афганистану предложил сформировать специальную рабочую группу по решению проблем этой страны
По словам турецкого лидера, одной из проблем, которые могут появиться из-за ситуации в Афганистане, может стать новая волна иммигрантов.
Президент США Джо Байден 31 августа объявил о завершении 20-летнего присутствия Соединенных Штатов и их союзников по НАТО в Афганистане. Последний военно-транспортный самолет ВВС США покинул кабульский аэропорт 30 августа, эвакуировав оставшихся американских военных, осуществлявших его охрану, и дипломатов, которые работали на территории воздушной гавани, остававшейся их последним оплотом в столице Афганистана.
На фоне вывода иностранных сил из Афганистана боевики группировки "Талибан" взяли под контроль всю территорию страны, а президент Ашраф Гани и его окружение бежали. Гани заявил, что этим поступком стремился избежать кровопролития.
Позднее талибы объявили состав своего правительства. Они пообещали, что оно будет инклюзивным, но в итоге среди свыше 30 членов кабмина представителями этнических меньшинств оказались лишь три министра.
За то время, что талибы держат под контролем власть в Афганистане, в стране не прекратились теракты и нападения на религиозные и этнические меньшинства. На прошлой неделе в результате атаки террориста-смертника погибли свыше 120 мусульман-шиитов, являющихся меньшинством в суннитском Афганистане.
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