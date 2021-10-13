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Регион 13.10.2021 14:42

Анкаре нужны прямые переговоры с "Талибаном" - глава МИД Турции

Глава МИД Турции Мелют Чавушоглу в среду заявил о необходимости для Анкары поддерживать прямой контакт с движением "Талибан".

"Мы должны провести прямые переговоры с "Талибаном", учитывая нашу братскую связь с Афганистаном", - сказал министр.

Также он заявил, что на данный момент Афганистан сталкивается с двумя проблемами - это терроризм и массовая эмиграция из страны.

Чавушоглу добавил, что правительство Афганистана должно быть инклюзивным - включать в себя представителей всех этнических меньшинств страны.

Накануне стало известно, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе внеочередного саммита G20 по Афганистану предложил сформировать специальную рабочую группу по решению проблем этой страны

По словам турецкого лидера, одной из проблем, которые могут появиться из-за ситуации в Афганистане, может стать новая волна иммигрантов.

Президент США Джо Байден 31 августа объявил о завершении 20-летнего присутствия Соединенных Штатов и их союзников по НАТО в Афганистане. Последний военно-транспортный самолет ВВС США покинул кабульский аэропорт 30 августа, эвакуировав оставшихся американских военных, осуществлявших его охрану, и дипломатов, которые работали на территории воздушной гавани, остававшейся их последним оплотом в столице Афганистана.

На фоне вывода иностранных сил из Афганистана боевики группировки "Талибан" взяли под контроль всю территорию страны, а президент Ашраф Гани и его окружение бежали. Гани заявил, что этим поступком стремился избежать кровопролития.

Позднее талибы объявили состав своего правительства. Они пообещали, что оно будет инклюзивным, но в итоге среди свыше 30 членов кабмина представителями этнических меньшинств оказались лишь три министра.

За то время, что талибы держат под контролем власть в Афганистане, в стране не прекратились теракты и нападения на религиозные и этнические меньшинства. На прошлой неделе в результате атаки террориста-смертника погибли свыше 120 мусульман-шиитов, являющихся меньшинством в суннитском Афганистане.

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Тэги: ТУРЦИЯ, МИД, АФГАНИСТАН, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]