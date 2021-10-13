Баку требует от всех стран уважения к суверенитету и границам Азербайджана - Алиев

Заявления Ирана о недовольстве по поводу сотрудничества Азербайджана с Израилем являются всего лишь отговоркой, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Это (заявления официальных представителей Ирана о якобы присутствии Израиля в ряде приграничных регионов Азербайджана – ИФ) – всего лишь отговорка. Причина этого не в наших отношениях с некоторыми другими странами, потому что наша внешняя политика очень открытая, прозрачная, стабильная и, как я уже сказал, независимая. Никакая другая страна не может повлиять на решения Азербайджана и не должна стараться это делать», - сказал Алиев в интервью итальянскому изданию "La Repubblica."

Глава государства отметил, что, «если кто-либо пытается использовать искусственные поводы и обвинять Азербайджан в отношениях с другой страной», то эти попытки оказались тщетными.

«Причина случившегося (напряженность в отношениях с Ираном – ИФ) очень проста. Азербайджан хочет, чтобы к его границам относились с уважением. После освобождения Карабаха мы вышли на свою границу с Арменией. Мы подошли к ней и разместились там. Дорога между некоторыми городами Армении проходит по территории Азербайджана. Мы начали видеть, что эта дорога использовалась для незаконной перевозки товаров на нашу территорию - в Карабах. Это неприемлемо», - подчеркнул Алиев.

Президент отметил, что Азербайджан требует с уважением относиться к своим границам.

«Мы не нарушаем границы каких-либо других стран. Таким образом, наш посыл был очень простым – прекратите это! Мы сделали очень дружеское заявление общественности о том, чтобы это прекратилось. Потому что это неправильно. Мы контролируем эти дороги (участок дороги Герус-Кафан – ИФ) и все видим, поэтому нет смысла обманывать и говорить, что «такого не было» (речь идет о незаконном пересечении иранскими грузовиками азербайджанской границы – ИФ). Но, к сожалению, это заявление не вызвало адекватной реакции», - сказал Алиев.

Напряженность в отношениях между Тегераном и Баку наблюдается с середины сентября. Власти Ирана выразили беспокойство якобы присутствием Израиля в ряде приграничных регионов Азербайджана. Власти Азербайджана, в свою очередь, отвергают эти обвинения и считают их бездоказательными.

Э.Шафиев