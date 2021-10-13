Баку требует от всех стран уважения к суверенитету и границам Азербайджана - Алиев

Заявления Ирана о недовольстве по поводу сотрудничества Азербайджана с Израилем являются всего лишь отговоркой, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.
«Это (заявления официальных представителей Ирана о якобы присутствии Израиля в ряде приграничных регионов Азербайджана – ИФ) – всего лишь отговорка. Причина этого не в наших отношениях с некоторыми другими странами, потому что наша внешняя политика очень открытая, прозрачная, стабильная и, как я уже сказал, независимая. Никакая другая страна не может повлиять на решения Азербайджана и не должна стараться это делать», - сказал Алиев в интервью итальянскому изданию "La Repubblica."
Глава государства отметил, что, «если кто-либо пытается использовать искусственные поводы и обвинять Азербайджан в отношениях с другой страной», то эти попытки оказались тщетными.
«Причина случившегося (напряженность в отношениях с Ираном – ИФ) очень проста. Азербайджан хочет, чтобы к его границам относились с уважением. После освобождения Карабаха мы вышли на свою границу с Арменией. Мы подошли к ней и разместились там. Дорога между некоторыми городами Армении проходит по территории Азербайджана. Мы начали видеть, что эта дорога использовалась для незаконной перевозки товаров на нашу территорию - в Карабах. Это неприемлемо», - подчеркнул Алиев.
Президент отметил, что Азербайджан требует с уважением относиться к своим границам.
«Мы не нарушаем границы каких-либо других стран. Таким образом, наш посыл был очень простым – прекратите это! Мы сделали очень дружеское заявление общественности о том, чтобы это прекратилось. Потому что это неправильно. Мы контролируем эти дороги (участок дороги Герус-Кафан – ИФ) и все видим, поэтому нет смысла обманывать и говорить, что «такого не было» (речь идет о незаконном пересечении иранскими грузовиками азербайджанской границы – ИФ). Но, к сожалению, это заявление не вызвало адекватной реакции», - сказал Алиев.
Напряженность в отношениях между Тегераном и Баку наблюдается с середины сентября. Власти Ирана выразили беспокойство якобы присутствием Израиля в ряде приграничных регионов Азербайджана. Власти Азербайджана, в свою очередь, отвергают эти обвинения и считают их бездоказательными.
Э.Шафиев
Путин: рост цен на газ в Европе стал следствием дефицита электроэнергии, а не наоборот
PASHA Bank планирует по итогам 2021г сохранить долю на рынке кредитования на уровне 14-15%
Мир недостаточно инвестирует в зеленую энергетику, волатильность на рынке сохранится - МЭА
Патриарх Кирилл призвал Азербайджан и Армению избегать языка ненависти
Диалог духовных лидеров Армении и Азербайджана может стать примером для других - Патриарх Кирилл
Кардиологи предупреждают о высоком риске инфарктов и инсультов у перенесших COVID-19
ИВ Исмаиллинского района направит 657 тыс. манатов на капремонт дорог
ИВ Зардабского района направит свыше 1,1 млн манатов на ремонт дорог и благоустройство
На первом этапе в Джабраиле будет построено 5 жилых домов на 200 семей
Путин призвал договориться о глобальных механизмах балансировки энергетического рынка
Украина ждет от РФ четкого ответа о готовности к саммиту - глава МИД
Патрушев заявил, что афганские боевики могут проникнуть в страны СНГ под видом беженцев
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Bakcell рассказала журналистам о последних трендах и новинках в сфере мобильных телекоммуникаций
Студент БВШН: «Я восхищаюсь простотой и искренностью Президента»
Посол Пакистана в Азербайджане посетил Бакинскую высшую школу нефти
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
Азербайджану приходится рассчитывать исключительно на себя в борьбе с трансграничным наркотрафиком из Ирана – российский эксперт
Мировые СМИ, как ни в чем не бывало, продолжают ссылаться на армянские источники и ньюсмейкеров, позабыв их 44-дневное фейкометство – политолог
Ключевые приоритеты Узбекистана по всестороннему развитию транспортных коридоров в Центральной Азии