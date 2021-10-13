«Досье Пандоры» является очередной кампанией клеветы против Азербайджана - Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, комментируя информацию о нем, опубликованную в «досье Пандоры», заявил, что передал весь свой бизнес детям, которые продолжают его и осуществляют инвестиции за рубежом.
«Я являюсь президентом 18 лет. Раньше я был предпринимателем, занимался бизнесом. Моя биография всем известна. Я был успешным предпринимателем. Когда меня избрали президентом, я был небедным человеком. Став президентом, я перестал принимать непосредственное участие в бизнесе и передал бизнес своей семье. Вы, наверное, поймете, что в отличие от других людей на Западе, которые оставили все свое наследие кошкам и собакам, в Италии и Азербайджане мы чтим семейные ценности. Поэтому все свое дело я передал детям. Они продолжают бизнес", - сказал Алиев в интервью итальянской газете La Repubblica.
По его словам, его дети, в основном, инвестируют в Азербайджан. «У них есть и инвестиции за пределами Азербайджана. Вся их бизнес-деятельность прозрачна и проходит международный аудит, и никто не может утверждать, что здесь что-то не так», - отметил он.
Алиев добавил, что сам не читал «Досье Пандоры». «Мне предоставили информацию и, возможно, правды там всего 5%. Остальное все ложь», - подчеркнул он.
Президент считает, что данная публикация и шумиха вокруг нее являются очередной кампанией клеветы против Азербайджана. «Что касается Азербайджана, конечно, победа во Второй Карабахской войне для многих стала неожиданностью. Им это не понравилось. Они хотят видеть Азербайджан слабой, зависимой, оккупированной страной, которая всегда обращалась за помощью в урегулировании конфликта. Но теперь, когда Азербайджан победил Армению, те круги на Западе, которые тесно связаны с Арменией, снова стали очень активными. Фактически, мы знали, что против Азербайджана запланирована новая клеветническая кампания и мы этого ждали», - отметил Алиев.
Б.Рустамбеков
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