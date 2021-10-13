Глава МИД Азербайджана примет участие в работе СМИД СНГ в Минске

Делегация во главе с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым отправилась в Минск для участия в заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) стран СНГ.

«В рамках визита Байрамов также проведет ряд двусторонних встреч», - сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства Азербайджана.

Э.Шафиев