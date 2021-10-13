Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9637 RUR   0.0237 GBR   2.3145 TRY   0.1881

Цена на нефть

12.10 $/bbl   WTI 80.64 0.12 Brent 83.42 -0.23

Погода в Баку

  ночь день

Внешняя политика 13.10.2021 14:57

Глава МИД Азербайджана примет участие в работе СМИД СНГ в Минске

Делегация во главе с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым отправилась в Минск для участия в заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) стран СНГ.

«В рамках визита Байрамов также проведет ряд двусторонних встреч», - сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства Азербайджана.

Э.Шафиев

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: БАЙРАМОВ, БЕЛАРУСЬ, СНГ

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2021
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]