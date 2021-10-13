Росатом использует регенерированный уран из Франции как сырье для топлива АЭС РФ

Регенерированный уран из Франции необходим "Росатому" для производства топлива для российских атомных электростанций (АЭС), сообщила пресс-служба госкорпорации в среду.
Накануне французское отделение Greenpeace опубликовало доклад по итогам собственного расследования, в результате которого выяснило, что вывоз радиоактивных отходов в Россию возобновился после 11-летнего перерыва. Согласно докладу, в январе-феврале текущего года компания Orano (ранее Areva) отправила сотни тонн использованного урана "Росатому". Еще одна партия будет отправлена до конца года. По информации организации, активисты получили снимки со спутников, на которых зафиксировали тысячи бочек, находящихся на открытом воздухе в ЗАТО Северск (Томская область).
"Контракт предполагает поставку регенерированного урана из Франции для внутренних нужд российской атомной энергетики. Сырье, закупаемое для производства топлива для российских АЭС, будет перерабатываться на предприятиях ТВЭЛ", - говорится в сообщении.
В госкорпорации отмечают, что Россия является мировым лидером в области рециклирования ядерных материалов и обладает технологиями их переработки для повторного вовлечения в топливный цикл.
"Использование регенерированного урана из Франции позволит сэкономить столько природного урана, сколько бы пришлось добывать на руднике в течение нескольких лет", - отмечают в "Росатоме".
Регенерированный уран - это уран, восстановленный в процессе переработки отработавшего ядерного топлива. Сообщалось, что данный компонент используется при производстве ремикс-топлива на "Сибирском химическом комбинате" (Северск, входит в ТВЭЛ) для легководных реакторов на тепловых нейтронах.
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