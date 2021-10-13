В Еврокомиссии на совещании по теме высоких цен на энергоносители в среду не обсуждали, как на ситуацию может повлиять проект газопровода "Северный поток 2", заявила еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон.

"Мы сегодня не обсуждали процедуры, связанные с "Северным потоком 2", - сказала она на пресс-конференции, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

Симсон пояснила, что в настоящее время вопросы, связанные с газопроводом, находятся в ведении властей ФРГ.