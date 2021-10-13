Страны Запада во главе с США нацелены на прекращение интеграционных процессов в рамках СНГ - Нарышкин

Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин отмечает стремление западных стран во главе с США изменить внутреннюю и внешнюю политику стран СНГ.

"Группа западных стран хотела бы, чтобы наше сообщество существенным образом изменило внутреннюю и внешнюю политику, приостановились бы интеграционные процессы на пространстве бывшего советского союза", - сказал Нарышкин журналистам по итогам Совещания руководителей органов безопасности и разведслужб СНГ, отвечая на вопрос "Интерфакса".

Кроме того, считает Нарышкин, страны Запада пытаются навязать свои ценности на территории СНГ.

По словам директора СВР, в ходе встречи глав спецслужб стран СНГ обсуждалось взаимодействие в противодействии новым, гибридным угрозам.

"Современный мир характеризуется тем, что множатся невоенные конфликты, главной мишенью которых становятся не вооруженные силы, не военные объекты, а органы государственного управления, политическое устройство общества, жизненно важные ресурсы и, наконец, общественное сознание. Конечно, мы ощущаем на себе эти угрозы, связанные с влиянием целой группы западных стран, прежде всего стран НАТО во главе с Соединёнными Штатами", - сказал Нарышкин.