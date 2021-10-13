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СНГ 13.10.2021 18:55

Россия исходит из действия соглашения ОПЕК+ до конца 2022г - Путин

Россия исходит из того, что соглашение о снижении добычи нефти ОПЕК+ будет действовать до конца 2022 года.

"Исходим из того, что соглашение ОПЕК+ будет действовать до конца 2022 года", - сообщил президент РФ Владимир Путин на Российской энергетической неделе.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ОПЕК+, СДЕЛКА, ДЕЙСТВИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]