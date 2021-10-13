Россия исходит из действия соглашения ОПЕК+ до конца 2022г - Путин

Россия исходит из того, что соглашение о снижении добычи нефти ОПЕК+ будет действовать до конца 2022 года.

"Исходим из того, что соглашение ОПЕК+ будет действовать до конца 2022 года", - сообщил президент РФ Владимир Путин на Российской энергетической неделе.