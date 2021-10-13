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ТЭК 13.10.2021 20:11

Мощность газохранилищ в ЕС покрывает 20% годового потребления - Еврокомиссия

Мощность газохранилищ, имеющихся в распоряжении ЕС, позволяет покрывать только 20% годового потребления газа, сообщила в среду еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон.

"Мощность европейских газохранилищ покрывает 20% нашего годового потребления", - сказала она на пресс-конференции.

"Не все в ЕС имеют доступ к этим хранилищам", - отметила она.

Симсон отметила, что в декабре 2021 года Еврокомиссия планирует ввести правила, которые облегчат доступ стран к мощностям газохранилищ в ЕС.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ЕС, ГАЗОХРАНИЛИЩА, ВОЗМОЖНОСТИ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]