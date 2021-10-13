Мощность газохранилищ в ЕС покрывает 20% годового потребления - Еврокомиссия

Мощность газохранилищ, имеющихся в распоряжении ЕС, позволяет покрывать только 20% годового потребления газа, сообщила в среду еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон.

"Мощность европейских газохранилищ покрывает 20% нашего годового потребления", - сказала она на пресс-конференции.

"Не все в ЕС имеют доступ к этим хранилищам", - отметила она.

Симсон отметила, что в декабре 2021 года Еврокомиссия планирует ввести правила, которые облегчат доступ стран к мощностям газохранилищ в ЕС.