Мощность газохранилищ в ЕС покрывает 20% годового потребления - Еврокомиссия

Мощность газохранилищ, имеющихся в распоряжении ЕС, позволяет покрывать только 20% годового потребления газа, сообщила в среду еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон.
"Мощность европейских газохранилищ покрывает 20% нашего годового потребления", - сказала она на пресс-конференции.
"Не все в ЕС имеют доступ к этим хранилищам", - отметила она.
Симсон отметила, что в декабре 2021 года Еврокомиссия планирует ввести правила, которые облегчат доступ стран к мощностям газохранилищ в ЕС.
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