Путин назвал политизированной болтовней заявления об использовании Москвой энергетики в качестве оружия

Заявления об использовании Россией энергетики в качестве оружия - политизированная болтовня, которая не имеет ничего общего с реальностью, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Вот это и есть как раз политически мотивированная болтовня, которая не имеет под собой никаких оснований - что касается использования энергетики в качестве какого-то оружия", - сказал Путин на пленарном заседании форума "Российская энергетическая неделя".

Он отметил, что Россия увеличивает поставки газа в Европу, а партнеры из других стран, в том числе из США, уменьшают их. "Это вещи открытые. Нужно только заглянуть в интернет. Там все есть", - сказал президент.

"Вы говорите об обвинениях России по использованию энергоресурсов в качестве оружия. Это полная чушь, бред, политически мотивированная болтовня, не имеющая под собой ничего серьезного, никаких оснований", - сказал Путин.