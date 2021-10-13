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СНГ 13.10.2021 20:24

Путин назвал политизированной болтовней заявления об использовании Москвой энергетики в качестве оружия

Заявления об использовании Россией энергетики в качестве оружия - политизированная болтовня, которая не имеет ничего общего с реальностью, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Вот это и есть как раз политически мотивированная болтовня, которая не имеет под собой никаких оснований - что касается использования энергетики в качестве какого-то оружия", - сказал Путин на пленарном заседании форума "Российская энергетическая неделя".

Он отметил, что Россия увеличивает поставки газа в Европу, а партнеры из других стран, в том числе из США, уменьшают их. "Это вещи открытые. Нужно только заглянуть в интернет. Там все есть", - сказал президент.

"Вы говорите об обвинениях России по использованию энергоресурсов в качестве оружия. Это полная чушь, бред, политически мотивированная болтовня, не имеющая под собой ничего серьезного, никаких оснований", - сказал Путин.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ЭНЕРГЕТИКА, ОРУЖИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]