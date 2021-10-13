Путин: Ориентир России по достижению углеродной нейтральности экономики - до 2060г

Власти РФ рассчитывают достигнуть углеродной нейтральности экономики к 2060 году, заявил президент Владимир Путин в ходе пленарного заседания Российской энергетической недели.

"Россия на практике будет добиваться углеродной нейтральности своей экономики. И мы ставим здесь конкретный ориентир - не позднее 2060 года", - сказал Путин.

Он отметил, что в ближайшем десятилетии Россия рассчитывает обеспечить накопленный объем чистой эмиссии парниковых газов ниже, чем в Евросоюзе.

По словам президента, среднегодовая температура в России повышается быстрее глобальной более чем в 2,5 раза: "За последние 10 лет она увеличилась на полградуса. А в Арктике скорость потепления ещё выше".

Также глава государства подчеркнул, что Россия имеет огромный потенциал повышения энергоэффективности.

"Он оценивается в треть от текущего потребления энергии. В этой связи прошу правительство России актуализировать государственную программу энергосбережения и повышения энергоэффективности. Необходимо продлить ее, и мы это делаем до 2035 года", - сказал Путин.