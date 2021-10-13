Выплаты хакерам-вымогателям превысили в мире в 2020 году $400 млн

Жертвы кибератак, проводившихся при помощи вирусов-вымогателей, заплатили хакерам по всему миру около $400 млн в 2020 году, подсчитали в США.
"Глобальные экономические потери от программного обеспечения вымогателей являются значительными. Выплаты (хакерам - ИФ) в результате нападений с использованием вирусов-вымогателей достигли в 2020 году более $400 млн по всему миру", - говорится в заявлении, распространенном на сайте Белого дома.
В администрации США отметили, что в первом квартале 2021 года подобные выплаты составили $81 млн.
По данным Вашингтона, такие кибератаки совершаются против организаций любых размеров и вне зависимости от того, где они расположены.
За последние месяцы США столкнулись с серией мощных кибератак, целью которых было получение выкупа. При этом власти страны приписывали ряд из них хакерам из России. Россия неоднократно отвергала все обвинения американской стороны.
США 13-14 октября проводят встречу в виртуальном формате, посвященную противодействию кибератакам с использованием вирусов-вымогателей. На обсуждения приглашены министры и представителя порядка 30 стран. В администрации Белого дома уточнили, что России в списке участников нет.
При этом представитель Белого дома отметил, что "это не исключает дальнейших возможностей для России участвовать" в будущих подобных встречах. Он также сообщил, что у США и РФ есть "отдельный канал" для обсуждения кибератак преступников-вымогателей.
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