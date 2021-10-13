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СНГ 13.10.2021 16:45

Главы МИД СНГ обсудят 14 октября в Минске международную повестку и взаимодействие в Содружестве

Очередное заседание совета министров иностранных дел СНГ пройдет 14 октября в Минске в очном формате, говорится в сообщении на сайте исполкома СНГ в среду.

"Ожидается, что главы внешнеполитических ведомств обменяются мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня и взаимодействия в формате Содружества", - говорится в сообщении.

Там уточняется, что в ходе заседания министры рассмотрят проект положения о международной ассоциации (комиссии) историков и архивистов государств - участников СНГ.

"Вниманию глав делегаций будут представлены еще несколько согласованных ранее документов по различным направлениям деятельности. Это, в частности, совместное заявление министров иностранных дел государств - участников Содружества Независимых Государств об укреплении Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия, план проведения многоуровневых межмидовских консультаций в рамках Содружества на 2022 год, решение о создании базовой организации по исследованию проблем противодействия терроризму и иным проявлениям экстремизма, методические рекомендации по разработке проектов международных договоров, заключаемых в рамках СНГ, и другие", - уточнили в исполкоме.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, СНГ, МИД, ЗАСЕДАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]