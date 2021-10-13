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ТЭК 13.10.2021 17:01

Путин допустил цену на нефть в $100 за баррель

Президент России Владимир Путин допустил возможность установления цены на нефть в 100$ за баррель.

"Вполне возможно", - ответил он на соответствующий вопрос модератора пленарного заседания "Российской энергетической недели".

"Ну, сейчас она растет в цене. Мы, я имею в виду Россию и наших партнёров по объединению ОПЕК+, делаем все возможное, чтобы нефтяной рынок стабилизировался окончательно. Мы не допускаем резких скачков цен. Это не в наших интересах. Мы полностью соблюдаем все наши обязательства, связанные с сокращением добычи", - сказал Путин.

Он отметил, что решения о сокращении добычи нефти непростые для российских компаний, в том числе в связи с географическими особенностями. "У нас, всё-таки, добыча происходит в трудных климатических условиях. Для того, чтобы сократить добычу там, нужно предпринять дополнительные действия, связанные с дополнительными расходами. Но, тем не менее мы на это пошли, рынок стабилизировали".

Президент подчеркнул, что, несмотря на стабилизацию рынка, Россия ещё не достигла докризисного уровня добычи - 11 млн баррелей в сутки.

"И наша позиция заключается в том, чтобы наращивать добычу в соответствии с ростом потребностей рынка", - отметил Путин.

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Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, НЕФТЬ, ЦЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]