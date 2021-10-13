Путин допустил цену на нефть в $100 за баррель

Президент России Владимир Путин допустил возможность установления цены на нефть в 100$ за баррель.
"Вполне возможно", - ответил он на соответствующий вопрос модератора пленарного заседания "Российской энергетической недели".
"Ну, сейчас она растет в цене. Мы, я имею в виду Россию и наших партнёров по объединению ОПЕК+, делаем все возможное, чтобы нефтяной рынок стабилизировался окончательно. Мы не допускаем резких скачков цен. Это не в наших интересах. Мы полностью соблюдаем все наши обязательства, связанные с сокращением добычи", - сказал Путин.
Он отметил, что решения о сокращении добычи нефти непростые для российских компаний, в том числе в связи с географическими особенностями. "У нас, всё-таки, добыча происходит в трудных климатических условиях. Для того, чтобы сократить добычу там, нужно предпринять дополнительные действия, связанные с дополнительными расходами. Но, тем не менее мы на это пошли, рынок стабилизировали".
Президент подчеркнул, что, несмотря на стабилизацию рынка, Россия ещё не достигла докризисного уровня добычи - 11 млн баррелей в сутки.
"И наша позиция заключается в том, чтобы наращивать добычу в соответствии с ростом потребностей рынка", - отметил Путин.
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