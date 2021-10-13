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Путин заявляет, что у него с Байденом сложились устойчивые рабочие отношения

Президент РФ Владимир Путин заявил, что у него с президентом США Джо Байденом сложились устойчивые рабочие отношения, но сделку ОПЕК+ они не обсуждали.

"В целом, у меня рабочие, достаточно, на мой взгляд, устойчивые отношения сложились с президентом Байденом", - сказал Путин в среду в ходе пленарного заседания форума "Российская энергетическая неделя".

Он отметил, что не обсуждал с Байденом сделку ОПЕК+. "Эти вопросы мы с ним не обсуждали, но мы в контакте с администрацией находимся", - сказал Путин.

"Сейчас находится замгоссекретаря в Москве. Она со своими российскими коллегами обсуждает вопросы наших дальнейших контактов с президентом Байденом. Так что вполне конструктивные отношения сейчас с действующей администрацией", - добавил президент РФ.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, БАЙДЕН, ОТНОШЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]