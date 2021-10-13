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13.10.2021 17:07

AccessBank продолжает поддерживать предпринимателей

AccessBank, лидер микрофинансирования в Азербайджане, продолжает поддерживать развитие малых и средних предприятий в стране за счет как внутреннего, так и внешнего финансирования. Средства предлагаются предпринимателям в том числе за счет различных государственных фондов и агентств. Одним из государственных органов, с которым AccessBank тесно сотрудничает в этой сфере, является Фонд Развития Предпринимательства (ФРП). В начале октября ФРП объявил о пяти уполномоченных кредитных организациях, выдавших наибольшее количество льготных кредитов. AccessBank занял первое место в этой пятерке, выдав с начала этого года 273 предпринимателям кредиты на сумму 5 млн. манатов.

Еще один продукт от ФРП для предпринимателей - гарантированный кредит. В рамках этого проекта, за 9 месяцев 2021 года 95-ти предпринимателям были предоставлены кредиты на сумму 15 117 000 манатов.

По обоим видам кредитов предпринимателям выдано 20.117.000 манатов. В рамках сотрудничества сторон, AccessBank также продолжает предоставлять предпринимателям, пострадавшим от пандемии, гарантированные государством льготные кредиты.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]