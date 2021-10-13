Армянские НВФ в Карабахе обстреляли колонну невоенных грузов – Минобороны Азербайджана

Армянские незаконные вооруженные формирования (НВФ) в Карабахе в среду открыли огонь по колонне невоенных грузов на территории Кельбаджарского района, сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.

«13 октября около 14:00 колонна невоенных грузов, следовавшая из поселка Суговушан Тертерского района в Кельбаджарский район для строительства гражданской инфраструктуры, была обстреляна незаконными вооруженными формированиями Армении (находящихся в зоне временной ответственности российских миротворческих сил в Карабахе – ИФ) близ поселка Гозлукорпу», - сообщает Минобороны.

В результате обстрела поврежден автомобиль «НИВА» Военно-автомобильной инспекции военной полиции ВС Азербайджана.

Как сообщает оборонное ведомство, в результате инцидента погибших и пострадавших нет.

Минобороны подчеркивает, что обстрел незаконными армянскими вооруженными формированиями колонны гражданских автомобилей, находившихся в сопровождении российских миротворцев, является недопустимым.

«Азербайджанская сторона обратилась к командованию российских миротворческих сил, временно дислоцированных в определенной части Карабахского экономического района Азербайджана, и к Российско-турецкому Совместному мониторинговому центру с просьбой провести расследование инцидента», - отмечается в информации министерства.

Х.Насирзаде