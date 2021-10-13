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СНГ 13.10.2021 22:42

Путин рассказал о роли Трампа в сделке ОПЕК+ и спасении рабочих мест в США

Бывший президент США Дональд Трамп сыграл большую роль в сделке ОПЕК+, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Рынок стабилизировали. Кстати говоря, большую положительную роль в этом сыграл король Саудовской Аравии и бывший президент США Дональд Трамп. Это я говорю совершенно ответственно, потому что участвовал в этих тройственных переговорах. Здесь нет ничего политического. Он отстаивал интересы своих компаний, добивался этих решений", - сказал Путин, выступая на пленарном заседании Российской энергетической недели.

"Хоть США не участвовали напрямую в работе ОПЕК+, но все-таки США, имея в виду интересы своих компаний, повлияли на этот процесс соответствующим образом. Нам удалось стабилизировать (рынок), спасти рабочие места в США в том числе", - добавил он.

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Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, ТРАМП, ОПЕК+


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]