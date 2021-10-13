Путин рассказал о роли Трампа в сделке ОПЕК+ и спасении рабочих мест в США

Бывший президент США Дональд Трамп сыграл большую роль в сделке ОПЕК+, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Рынок стабилизировали. Кстати говоря, большую положительную роль в этом сыграл король Саудовской Аравии и бывший президент США Дональд Трамп. Это я говорю совершенно ответственно, потому что участвовал в этих тройственных переговорах. Здесь нет ничего политического. Он отстаивал интересы своих компаний, добивался этих решений", - сказал Путин, выступая на пленарном заседании Российской энергетической недели.

"Хоть США не участвовали напрямую в работе ОПЕК+, но все-таки США, имея в виду интересы своих компаний, повлияли на этот процесс соответствующим образом. Нам удалось стабилизировать (рынок), спасти рабочие места в США в том числе", - добавил он.