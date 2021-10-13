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СНГ 13.10.2021 17:43

Путин с сожалением констатировал начало гонки вооружений

Гонка вооружений между Россией и США началась после выхода американской стороны из договора по противоракетной обороне и находится на марше, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Гонка вооружений на марше, к сожалению. Началась она после выхода США из договора по противоракетной обороне", - сказал Путин, выступая на пленарном заседании Российской энергетической недели.

Он отметил, что еще в 2003 году призывал США не выходить из договора по ПРО. "Это фундаментальная вещь, краеугольный камень международной безопасности. Это не просто защита, это попытка получить стратегические преимущества, обесточивая ядерный потенциал вероятного противника", - сказал президент.

"Что мы должны сделать в ответ? Я много раз на этот счет говорил. Если вам интересно, повторю. Или создать такую же систему, которая стоит огромных денег и неизвестно, как эффективно будет работать. Либо создать другую систему, которая безусловно будет преодолевать ПРО. Я сказал, что мы это сделаем", - заявил Путин.

"Ответ от американских партнеров был такой: наше ПРО не против вас, вы делайте что хотите, будем исходит из того, что не против нас", - добавил он.

Президент РФ заметил, что Россия готова вести сейчас конструктивный диалог с США на этот счет.

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Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, ВООРУЖЕНИЯ, ГОНКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]