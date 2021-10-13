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СНГ 13.10.2021 17:53

Выход США из Афганистана вызвал колоссальную угрозу распространения терроризма - Путин

Президент РФ Владимир Путин заявил, что выход США из Афганистана вызвал колоссальную угрозу распространения терроризма по всему миру.

"Вот США влезли в Афганистан, не считаясь с традициями, историей, культурой афганского народа. Результат какой? Трагический! Опасность роста терроризма колоссальная. Угроза распространения терроризма по региону и миру возросла", - сказал Путин на пленарном заседании форума "Российская энергетическая неделя".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, АФГАНИСТАН, ПУТИН, США


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]