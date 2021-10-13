Выход США из Афганистана вызвал колоссальную угрозу распространения терроризма - Путин

Президент РФ Владимир Путин заявил, что выход США из Афганистана вызвал колоссальную угрозу распространения терроризма по всему миру.

"Вот США влезли в Афганистан, не считаясь с традициями, историей, культурой афганского народа. Результат какой? Трагический! Опасность роста терроризма колоссальная. Угроза распространения терроризма по региону и миру возросла", - сказал Путин на пленарном заседании форума "Российская энергетическая неделя".