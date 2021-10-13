В Азербайджане незначительный суточный спад новых случаев COVID-19, 17 человек скончались

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 1 265 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 495,332 тыс., сообщает в среду республиканский оперативный штаб.
Накануне сообщалось о 1 277 случаях заражения.
За сутки от коронавирусной инфекции скончались 17 человек (накануне - 15). Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 6 тыс. 709 человек.
От COVID-19 вылечились 475,382 тыс. (+868 за сутки).
В настоящее время на лечении и карантине находятся 13 тыс. 241 человек.
За сутки медики провели 9 тыс. 654 тестов на коронавирус против 11 тыс. 569 накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 4 млн 979,535 тыс. тестов на COVID-19.
Х.Насирзаде
Армянские НВФ в Карабахе обстреляли колонну невоенных грузов – Минобороны Азербайджана
Президенты Азербайджана и Турции 8 ноября примут участие в запуске аэропорта в Физули
Командующий сухопутными войсками ВС Азербайджана отправился в Турцию
"Газпром" и правительство России подписали соглашение о развитии водородных технологий
В Еврокомиссии продолжат контакты со странами-экспортерами энергоносителей для наращивания поставок
ИВ Исмаиллинского района направит 657 тыс. манатов на капремонт дорог
ИВ Зардабского района направит свыше 1,1 млн манатов на ремонт дорог и благоустройство
На первом этапе в Джабраиле будет построено 5 жилых домов на 200 семей
Страны Запада во главе с США нацелены на прекращение интеграционных процессов в рамках СНГ - Нарышкин
Выход США из Афганистана вызвал колоссальную угрозу распространения терроризма - Путин
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
AccessBank продолжает поддерживать предпринимателей
Bakcell рассказала журналистам о последних трендах и новинках в сфере мобильных телекоммуникаций
Студент БВШН: «Я восхищаюсь простотой и искренностью Президента»
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
Азербайджану приходится рассчитывать исключительно на себя в борьбе с трансграничным наркотрафиком из Ирана – российский эксперт
Мировые СМИ, как ни в чем не бывало, продолжают ссылаться на армянские источники и ньюсмейкеров, позабыв их 44-дневное фейкометство – политолог
Ключевые приоритеты Узбекистана по всестороннему развитию транспортных коридоров в Центральной Азии