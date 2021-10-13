В Азербайджане незначительный суточный спад новых случаев COVID-19, 17 человек скончались

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 1 265 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 495,332 тыс., сообщает в среду республиканский оперативный штаб.

Накануне сообщалось о 1 277 случаях заражения.

За сутки от коронавирусной инфекции скончались 17 человек (накануне - 15). Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 6 тыс. 709 человек.

От COVID-19 вылечились 475,382 тыс. (+868 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 13 тыс. 241 человек.

За сутки медики провели 9 тыс. 654 тестов на коронавирус против 11 тыс. 569 накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 4 млн 979,535 тыс. тестов на COVID-19.

Х.Насирзаде