Министры торговли G20 заявили о необходимости соответствия мер по борьбе с изменением климата нормам ВТО

Министры торговли G20 в ходе прошедшей встречи приняли совместное заявление, в котором по инициативе российской делегации зафиксирован тезис, что "меры, направленные на борьбу с изменениями климата, должны соответствовать правилам ВТО", говорится в сообщении Минэкономразвития РФ.

Встреча прошла в очном формате в Сорренто (Италия). Российскую делегацию возглавлял заместитель министра экономического развития Владимир Ильичев.

"Ключевыми темами стали вопросы торговли и здравоохранения, вклад торговли в достижение климатических целей, выравнивание условий конкуренции с акцентом на механизмы господдержки, цифровизация и "озеленение" микро-, малого и среднего предпринимательства, восстановление движения услуг и капитала после пандемии, а также реформа ВТО", - отмечают в Минэкономразвития.

Ильичев в ходе выступления призвал страны G20 справедливо оценить вклад различных технологий в смягчение последствий изменения климата.

"Если мы серьезно настроены на переход к производству электроэнергии с низким или нулевым уровнем выбросов, ядерная и гидроэнергетика должна быть востребована наряду с солнечной и ветровой энергией", - сказал он. "Достичь углеродной нейтральности можно не только за счет использования технологий сокращения выбросов, но и за счет продвижения проектов и усилий по их поглощению", - приводятся в сообщении цитаты с выступления замминистра.

В этом контексте российский представитель указал на ключевую роль ВТО для недопущения дискриминации и протекционизма в торговой сфере, в том числе под предлогом достижения климатических целей.

Замглавы Минэкономразвития отметил, что кризис системы разрешения споров ВТО - наиболее критичный вопрос, требующий срочного решения.

В Минэкономразвития также сообщили, что отдельное место в дискуссии заняли вопросы государственной поддержки и выравнивания условий конкуренции, которые не в полной мере охвачены правилами и нормами ВТО.

Ильичев заявил, что "для формирования подходов по отражению данных вопросов в правилах ВТО необходимо прежде всего согласовать цели и задачи, а также договориться по охвату предстоящей работы". Искажающий конкуренцию эффект, по мнению главы российской делегации, имеют и антиконкурентные практики транснациональных корпораций, и злоупотребление мерами торговой защиты.

Помимо этого, замглавы Минэкономразвития призвал "к скоординированным действиям, направленным на взаимное признание всех вакцин от коронавирусной инфекции, а также на упрощение процедур торговли, которые связаны с медицинскими товарами первой необходимости, включая вакцины".

Экс-директор департамента торговых переговоров Минэкономразвития РФ, завкафедрой торговой политики Высшей школы экономики Максим Медведков, комментируя журналистам решение министров торговли "двадцатки" о том, что меры, направленные на борьбу с изменениями климата, должны соответствовать правилам ВТО, подчеркнул, что "это принципиально важно для сути будущей многосторонней работы над экологической повесткой".

"Борьба за климат может потребовать применения нестандартных, неординарных мер - поэтому важно, чтобы они разрабатывались на основе уже существующих принципов и правил. Это касается не только мер на границе, но программ поддержки промышленности, сельского хозяйства, субсидий, импортозамещения, технического регулирования", - сказал Медведков.

По его словам, в практическом плане решение важно для российских экспортеров. "Они не без оснований оценивали некоторые из разрабатываемых мер (в частности, в ЕС) в качестве инструментов протекционизма, причем основанного на дискриминации участников мировой торговли", - отметил он.

"Конечно, нельзя исключать, что страны, как это неоднократно случалось ранее, будут по-разному понимать нюансы своих обязательств в ВТО. Однако, и организация приспособилась к таким ситуациям, у нее есть разные механизмы для выработки консенсуса. Поэтому есть неплохие шансы для многосторонних переговоров по климату без создания неоправданных рисков для торговли и экономических интересов различных государств", - заявил Медведков.