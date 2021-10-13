"Газпром" и правительство России подписали соглашение о развитии водородных технологий

"Газпром" и правительство Россииподписали соглашение о намерениях в целях развития в России водородной энергетики и декарбонизации промышленности и транспорта на основе природного газа, сообщила компания.

Документ подписан в среду в рамках международного форума "Российская энергетическая неделя". Свои подписи поставили заместитель председателя правительства РФ Александр Новак и заместитель председателя правления - начальник Департамента ПАО "Газпром" Олег Аксютин.

Соглашение, в частности, направлено на ускорение развития технологий на основе природного газа в области водородной энергетики, создание пилотных проектов.

В соответствии с документом "Газпром" разработает и представит на утверждение в правительство РФ "дорожную карту". В ней будут определены целевые показатели технологического развития, а также план мероприятий по их достижению.

Реализовывать "дорожную карту" "Газпром" и правительство РФ будут совместно, с привлечением заинтересованных сторон.

Как сообщалось, 5 августа 2021 года распоряжением правительства Россииутверждена Концепция развития водородной энергетики в РФ.