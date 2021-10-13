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ТЭК 13.10.2021 18:38

"Газпром" и правительство России подписали соглашение о развитии водородных технологий

"Газпром" и правительство Россииподписали соглашение о намерениях в целях развития в России водородной энергетики и декарбонизации промышленности и транспорта на основе природного газа, сообщила компания.

Документ подписан в среду в рамках международного форума "Российская энергетическая неделя". Свои подписи поставили заместитель председателя правительства РФ Александр Новак и заместитель председателя правления - начальник Департамента ПАО "Газпром" Олег Аксютин.

Соглашение, в частности, направлено на ускорение развития технологий на основе природного газа в области водородной энергетики, создание пилотных проектов.

В соответствии с документом "Газпром" разработает и представит на утверждение в правительство РФ "дорожную карту". В ней будут определены целевые показатели технологического развития, а также план мероприятий по их достижению.

Реализовывать "дорожную карту" "Газпром" и правительство РФ будут совместно, с привлечением заинтересованных сторон.

Как сообщалось, 5 августа 2021 года распоряжением правительства Россииутверждена Концепция развития водородной энергетики в РФ.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]