Высший антикоррупционный суд Украины заочно арестовал сына Януковича

Высший антикоррупционный суд удовлетворил ходатайство детектива Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и избрал сыну бывшего президента Украины Виктора Януковича - Александру меру пресечения в виде содержания под стражей.
"В среду, 13 октября, следственный судья Высшего антикоррупционного суда удовлетворил ходатайство детектива НАБУ и избрал сыну бывшего президента Украины меру пресечения в виде содержания под стражей. Мера пресечения была избрана при отсутствии подозреваемого (in absentia)", - сообщает пресс-служба ВАКС на своем сайте в среду.
Отмечается, что в случае задержания этого лица и не позднее чем через 48 часов с момента его доставки к месту уголовного производства суд рассмотрит с участием подозреваемого вопрос о применении избранной меры пресечения в виде содержания под стражей или его изменения на более мягкую меру пресечения в установленном законом порядке.
Действия подозреваемого квалифицированы по ч.3 ст.27 ч.2 ст.205, ч.5 ст.27 ч.5 ст.191, ч.5 ст.27 ч.3 ст.209 УК Украины.
"Полный текст постановления будет объявлен 19 октябряв 16:30", - сказано в сообщении.
В свою очередь пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) сообщила, что сын беглого экс-президента совместно с отцом подозревается в незаконном завладении комплексом сооружений государственной резиденции "Межигорье", что нанесло государству более 500 млн грн убытков.
Как сообщалось, 25 августа следственный судья ВАКС по ходатайству прокуроров САП и детективов НАБУ предоставил разрешение на осуществление специального досудебного расследования (in absentia) в отношении бывшего президента Украины и его сына.
НАБУ расследует дело с декабря 2019 года. Материалы уголовного производства насчитывают более 1500 томов.
Высший антикоррупционный суд Украины 26 октября 2020 года отказал в удовлетворении ходатайства детектива НАБУ, согласованного прокурором САП, о применении меры пресечения в виде содержания под стражей Януковича-старшего, подозреваемого в незаконном завладении государственной резиденцией "Межигорье".
Имущество резиденции "Межигорье" арестовал Печерский райсуд Киева 13 июля 2015 года (решение подтверждено Апелляционным судом Киева 10 августа того же года). 1 августа 2017 года Киевский апелляционный хозяйственный суд признал недействительными договора, по которым резиденция "Межигорье" выбыла в 2007 году из государственной собственности.
ВАКС принял решение о повторном вызове экс-президента Януковича в суд и в связи с этим перенес заседание по избранию ему меры пресечения по делу о завладении резиденцией "Межигорье" на 9:30 4 октября 2021 года.
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