Брюссель предложил экстренные меры по преодолению ЕС последствий роста цен на энергоносители

Европейская комиссия (ЕК) приняла в среду набор мер противодействия мировому росту цен на энергоносители.
"Краткосрочные национальные меры включают экстренную поддержку доходов домашних хозяйств, государственную помощь компаниям и адресное снижение налогов, - говорится в постановлении ЕК. - Комиссия также поддержит инвестиции в возобновляемые источники энергии и энергоэффективность, изучит возможные меры по хранению энергии и пополнению запасов газа, пересмотрит структуру рынка электроэнергии".
В пресс-релизе ЕК отмечается, что рост цен на энергоносители обусловлен увеличением мирового спроса в частности на газ по мере восстановления экономики после пика пандемии COVID-19. По прогнозам, такая ситуация продлится всю зиму.
Предлагаемый "набор инструментов" включает адресные меры, которые могут быстро смягчить последствия роста цен для уязвимых потребителей и малых предприятий. Это целевая поддержка доходов малообеспеченных потребителей (посредством ваучеров или частичной оплаты счетов), временная отсрочка оплаты, избежание отключений от сети, адресное снижение налогов, государственная помощь предприятиям или отраслям, мониторинг энергетического рынка для предотвращения монопольного поведения на нем и т.д.
Экстренные меры не должны противоречить долгосрочному "зеленому курсу" ЕС.
"Переход на чистую энергию - лучшая страховка от ценовых потрясений в будущем, и его необходимо ускорить, - отмечает Еврокомиссия. - ЕС продолжит развивать эффективную энергетическую систему с высокой долей возобновляемых источников энергии".
Поэтому среднесрочные меры включают увеличение инвестиций в возобновляемые источники, модернизацию и повышение энергоэффективности, развитие емкостей хранения энергии, включая батареи и водород, более эффективное использование и функционирование газохранилищ в Европе, анализ возможностей добровольных совместных закупок газа государствами-членами ЕС, повышение роли потребителей на рынке энергии с возможностью выбора поставщиков и т.п.
После обсуждения Европарламентом 14 октября и министрами энергетики - 26 октября проблему цен на энергоносители рассмотрят лидеры стран ЕС на предстоящем 21-22 октября заседании Европейского совета.
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