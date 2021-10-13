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Дальнее зарубежье 13.10.2021 19:39

В Кабуле произошло землетрясение

В Афганистане в среду вечером произошло мощное землетрясение, толчки ощущались в Кабуле, сообщает в среду портал Aamaj News.

"Относительно сильное землетрясение затронуло большую часть города Кабул", - говорится в сообщении.

Информации о жертвах и разрушениях пока не поступало. Магнитуда землетрясения и его точное место расположения не сообщаются.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]