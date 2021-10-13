В Кабуле произошло землетрясение

В Афганистане в среду вечером произошло мощное землетрясение, толчки ощущались в Кабуле, сообщает в среду портал Aamaj News.

"Относительно сильное землетрясение затронуло большую часть города Кабул", - говорится в сообщении.

Информации о жертвах и разрушениях пока не поступало. Магнитуда землетрясения и его точное место расположения не сообщаются.