Иран все ближе к ядерному оружию, и Израиль не намерен закрывать на это глаза - глава израильского МИД

Министр иностранных дел Израиля Яир Лапидзаявил, что Иранна фоне паузы на переговорах по его ядерной программеприближается к тому, чтобы создать ядерное оружие.
"Каждая день, каждая отсрочка в переговорах приближает Иран к ядерной бомбе", - сказал Лапид в среду на пресс-конференции в Вашингтоне.
"Иран, очевидно, медлит (с переговорами - ИФ), пытаясь обмануть мир, продолжая обогащать уран", - добавил он.
Министр указал, что Израиль оставляет за собой право принять "все необходимые меры", чтобы не допустить этого.
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