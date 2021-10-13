Иран все ближе к ядерному оружию, и Израиль не намерен закрывать на это глаза - глава израильского МИД

Министр иностранных дел Израиля Яир Лапидзаявил, что Иранна фоне паузы на переговорах по его ядерной программеприближается к тому, чтобы создать ядерное оружие.

"Каждая день, каждая отсрочка в переговорах приближает Иран к ядерной бомбе", - сказал Лапид в среду на пресс-конференции в Вашингтоне.

"Иран, очевидно, медлит (с переговорами - ИФ), пытаясь обмануть мир, продолжая обогащать уран", - добавил он.

Министр указал, что Израиль оставляет за собой право принять "все необходимые меры", чтобы не допустить этого.