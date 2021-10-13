Минэнерго США повысило средний прогноз цены Brent

Минэнерго США повысило прогноз средней цены нефти Brent на текущий год - с $71 до $81 за баррель, следует из данных ежемесячного прогноза управления энергетической информации ведомства (EIA).
Спотовые цены на нефть марки Brent в сентябре составили в среднем $74 за баррель, что на $4 за баррель больше, чем в августе. Спотовые цены на нефть марки Brent выросли со среднего значения за сентябрь до более чем $80 за баррель в начале октября.
"Цены на нефть выросли за последний год в результате устойчивого снижения мировых запасов нефти, которые в среднем составляли 1,9 млн б/с в течение первых трех кварталов 2021 года. В дополнение к устойчивому сокращению запасов цены выросли после объявления ОПЕК 4 октября о том, что группа сохранит текущие производственные показатели без изменений", - отмечает EIA.
EIA ожидает, что цены на нефть марки Brent останутся вблизи текущих уровней до конца 2021 года, составив в среднем $81 за баррель в четвертом квартале 2021 года, что на $10 за баррель выше прогноза в прошлом месяце. "Более высокий прогноз отражает наши ожидания того, что мировые запасы нефти будут сокращаться более быстрыми темпами, чем мы ожидали ранее, в основном из-за снижения мировых поставок нефти в конце 2021 года целым рядом производителей", - пишет EIA.
В 2022 году управление ожидает, что рост добычи ОПЕК, трудноизвлекаемой нефти в США и других странах, не входящих в ОПЕК, опередит замедление роста мирового потребления нефти и будет способствовать снижению цен на нефть марки Brent с текущих уровней до среднегодового уровня $72 за баррель.
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