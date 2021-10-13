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Дальнее зарубежье 13.10.2021 21:56

США рассмотрят альтернативные варианты решения ядерной проблемы Ирана, если дипломатия не сработает - Блинкен

США считают дипломатию самым эффективным путем решения ядерной проблемы Ирана, однако в случае неудачи на дипломатическом уровне рассмотрят и другие варианты решения вопроса, заявил в среду госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Мы рассмотрим любую опцию в том, что касается решения вызовов со стороны Ирана. Мы все еще полагаем, что дипломатия - это самый лучший и эффективный путь, но для дипломатии нужно участие двух сторон, а мы со стороны Ирана не видим готовности к этому", - сказал он.

Блинкен отметил, что Иран продолжает работу над своей ядерной программой, включая обогащение урана, применение более совершенных центрифуг.

С апреля по июнь этого года Иран и остальные участники СВПДпри непрямом участии СШАпровели шесть раундов переговоров в Вене с целью восстановления СВПД в полном объеме и возвращении в сделку Соединенных Штатов. В настоящее время переговоры поставлены на паузу: иранские официальные лица ранее заявляли, что Тегеран будет готов продолжить переговоры после инаугурации в начале августа нового президента Ирана Ибрахима Раиси и формирования нового правительства. На церемонии инаугурации 5 августа Раиси заявил, что Тегеран готов к переговорам и поддержит дипломатические инициативы при условии отмены США антииранских санкций. Однако пока переговоры не возобновились.

Блинкен во среду не стал называть точный дедлайн, после которого будет считать, что время для дипломатии ушло. "Однако времени остается все меньше", - предупредил он.

В 2015 году Иран и страны "шестерки" - пять постоянных членов Совбеза ООН и Германия - заключили ядерное соглашение - СВПД, которое ограничивало развитие Ираном ядерной программы с обмен на пошаговое снятие санкций. Бывший президент США Дональд Трамп в 2018 году в одностороннем порядке вышел из СВПД и возобновил действие антииранских санкций, что побудило Тегеран к постепенному отказу от соблюдения некоторых условий сделки.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]