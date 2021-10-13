Путин видит отстаивание интересов государств СНГ в качестве одной из задач спецслужб Содружества

Спецслужбы стран СНГ должны продолжать вносить вклад в отстаивание экономических интересов государств Содружества и защищать права предпринимателей, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Подчеркну, что на пространстве Содружества сегодня активно идут интеграционные процессы, растут объемы и интенсивность торгово-инвестиционных, финансовых, транспортных потоков. Вы должны понимать, что такая созидательная работа, использование нами конкурентных наших преимуществ, объединение потенциалов для решения общих задач вызывают далеко не однозначную реакцию, в том числе желание помешать, подставить ножку", - сказал Путин в ходе встречи с главами спецслужб стран СНГ.

"Ваши спецслужбы должны, как и прежде, вносить свой вклад в отстаивание экономических интересов государств Содружества, сообща работать на укрепление его конкурентоспособности и дальнейшего динамичного развития, защищать законные права наших предпринимателей и компаний", - добавил он.

Президент подчеркнул, что также следует продолжать обмен информацией, в том числе аналитической, и совершенствовать методы взаимодействия.

Путин также назвал приоритетом спецслужб пресечение преступности в цифровой сфере на пространстве СНГ.

"Все последние годы информационное пространство, глобальная сеть динамично развиваются, открывают новые возможности для предпринимательства, получения образования, общения. И вместе с тем цифровые технологии все чаще используются для преступных действий: от экономических махинаций и распространения наркотиков до пропаганды экстремизма и вербовки в террористические группы", - сказал Путин.

Он подчеркнул, что "вся эта незаконная криминальная деятельность требует особого внимания со стороны ваших ведомств".