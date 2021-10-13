Путин сообщил, что на саммите СНГ речь пойдет о террористической угрозе из Афганистана

Президент РоссииВладимир Путин сообщил, что вопросы, связанные с террористической угрозой с территории Афганистана, будут обсуждаться на саммите СНГ в предстоящую пятницу.

"Эту тематику мы, конечно же, будем рассматривать и на предстоящем саммите СНГ. Обстановка в Афганистане непростая, вы это прекрасно знаете", - сказал Путин на встрече с главами спецслужб стран СНГ, которая прошла в режиме видеоконференции.

Он подчеркнул, что после окончательного вывода американских войск власть в этой стране перешла в руки талибов, которые устанавливают свои порядки, свои правила. "При этом в стране продолжает действовать ряд группировок международных террористов из состава ИГИЛ. Из Ирака, Сирии туда активно стягиваются боевики с опытом ведения боевых действий", - сказал Путин.

Президент РФ добавил: "Поэтому не исключено, что террористы могут попытаться дестабилизировать ситуацию и в сопредельных государствах, включая страны СНГ, вплоть до начала прямой экспансии".

В этой связи, заметил Путин, важно вести постоянный мониторинг обстановки на афганской границе и быть готовыми противодействовать боевикам. Для этого, добавил президент РФ, необходимо координировать работу силовых структур СНГ и при необходимости проводить совместные спецоперации.

"Тем более что опыт успешной работы на этом направлении у вас есть, в том числе в рамках Антитеррористического центра СНГ", - сказал он.

Обращаясь к участникам встречи, Путин отметил, что все вопросы, которыми занимаются спецслужбы, на правительственном уровне, на уровне глав государств звучат постоянно и находятся в поле зрения. "Особенно, конечно, в связи с последними событиями в Афганистане. Конечно, нас все это беспокоит очень, разумеется, ну а как же? Это наше общее пространство безопасности, у нас прозрачные границы, да и небезразлично, что происходит в наших странах СНГ", - сказал президент РФ.

Поэтому, заметил Путин, на самом высоком государственном уровне этими вопросами будут заниматься постоянно.