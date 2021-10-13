Группа врачей создана в Грузии для наблюдения за состоянием здоровья Саакашвили

В Грузии создана мультифункциональная группа врачей для анализа состояния здоровья экс-президента Михаила Саакашвили, объявившего в тюрьме голодовку, сообщил министр юстиции Грузии Рати Брегадзе.
Также Минюст попросил омбудсмена Грузии осуществлять регулярный мониторинг правового положения Саакашвили, сказал Брегадзе в среду на брифинге после встречи с представителями парламента Грузии, министром здравоохранения Екатериной Тикарадзе и омбудсменом Нино Ломджария.
По словам министра, в Грузии права заключенного соблюдаются по высоким стандартам.
Ранее в среду глава Минюста обратился к соответствующим парламентским комитетам (по вопросам прав человека и гражданских прав и по вопросам защиты здоровья) с предложением осуществлять мониторинг соблюдения прав заключенного Саакашвили. По его словам, это необходимо для большей прозрачности процесса для общественности.
Он также обратился с аналогичной просьбой к омбудсмену и попросил главу Минздрава выделить мультифункциональную группу врачей для периодического наблюдения за здоровьем Саакашвили и в случае необходимости для предоставления соответствующих рекомендаций.
Экс-президент Грузии, ныне гражданин Украины Саакашвили тайно прибыл в Грузию 29 сентября. 1 октября он был задержан в Тбилиси. В настоящее время Саакашвили находится в тюрьме в городе Рустави. В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Представители грузинских властей неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу. Свое задержание Саакашвили считает незаконным, а обвинения в его адрес сфальсифицированными. Он объявил голодовку.
Гафарова и Матвиенко обсудили вопросы межпарламентского взаимодействия
Армянские НВФ в Карабахе обстреляли колонну невоенных грузов – Минобороны Азербайджана
Президенты Азербайджана и Турции 8 ноября примут участие в запуске аэропорта в Физули
Совет директоров ЛУКОЙЛа рекомендовал промежуточные дивиденды в 340 руб./акция
США должны продолжать экспорт газа, так как в мире нехватка этого ресурса - Белый дом
Путин: решение суда об обязании Shell снизить выбросы обернется всплесками на рынках
Полиция Норвегии предъявила обвинения гражданину Дании после нападения в Конгсберге - СМИ
Во французском правительстве не исключили продления применения санитарных пропусков до 31 июля 2022 года
Министры торговли G20 заявили о необходимости соответствия мер по борьбе с изменением климата нормам ВТО
ИВ Исмаиллинского района направит 657 тыс. манатов на капремонт дорог
ИВ Зардабского района направит свыше 1,1 млн манатов на ремонт дорог и благоустройство
На первом этапе в Джабраиле будет построено 5 жилых домов на 200 семей
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
AccessBank продолжает поддерживать предпринимателей
Bakcell рассказала журналистам о последних трендах и новинках в сфере мобильных телекоммуникаций
Студент БВШН: «Я восхищаюсь простотой и искренностью Президента»
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
Азербайджану приходится рассчитывать исключительно на себя в борьбе с трансграничным наркотрафиком из Ирана – российский эксперт
Мировые СМИ, как ни в чем не бывало, продолжают ссылаться на армянские источники и ньюсмейкеров, позабыв их 44-дневное фейкометство – политолог
Ключевые приоритеты Узбекистана по всестороннему развитию транспортных коридоров в Центральной Азии