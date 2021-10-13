Глава МИД Катара выступил против международной изоляции Афганистана и его нового руководства

Глава МИД Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Танив среду заявил, что вместо международной изоляции Афганистана и его руководителей из движения "Талибан" нужно налаживать взаимодействие с ними.

"Изоляция никогда не будет решением проблемы. Требуется взаимодействия, причем вне зависимости от того, кто именно управляет Афганистаном. Было бы большой ошибкой бросить Афганистан", - приводит Associated Press слова министра на форуме в Дохе, посвящённом глобальной безопасности.

По его словам, международному сообществу следует призывать талибов "предпринимать правильные шаги и давать им стимул", а не только говорить о наказании их за "негативные действия".

Президент США Джо Байден 31 августа объявил о завершении 20-летнего присутствия Соединенных Штатов и их союзников по НАТО в Афганистане. Последний военно-транспортный самолет ВВС США покинул кабульский аэропорт 30 августа, эвакуировав оставшихся американских военных, осуществлявших его охрану, и дипломатов, которые работали на территории воздушной гавани, остававшейся их последним оплотом в столице Афганистана.

На фоне вывода иностранных сил из Афганистана боевики группировки "Талибан" взяли под контроль всю территорию страны, а президент Ашраф Гани и его окружение бежали. Гани заявил, что этим поступком стремился избежать кровопролития.

Позднее талибы объявили состав своего правительства. Они пообещали, что оно будет инклюзивным, но в итоге среди свыше 30 членов кабмина представителями этнических меньшинств оказались лишь три министра.