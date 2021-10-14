Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9706 RUR   0.0236 GBR   2.323 TRY   0.186

Цена на нефть

13.10 $/bbl   WTI 80.44 -0.20 Brent 83.18 -0.24

Погода в Баку

  ночь день

Регион 14.10.2021 12:16

Делегация талибов проведет переговоры в Анкаре

Делегация во главе с и.о. министра иностранных дел движения "Талибан" Амир Ханом Моттаки отбыла в Анкару, сообщил в четверг утром пресс-секретарь МИД талибов Абдул Кахар Балхи.

По его словам, визит осуществляется по официальному приглашению министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу.

"Делегация проведет переговоры с высокопоставленными представителями Турции по вопросам, представляющим взаимный интерес", - написал Балхи в твиттере.

"Будет рассмотрен ряд вопросов по улучшению отношений, сотрудничеству в сферах торговли, гуманитарной помощи, миграции и авиатранспорту", - отмечается в сообщении.

Движение "Талибан" на фоне вывода войск США и НАТО из Афганистана в августе захватило почти все провинции страны, овладев 15 августа без боя столицей Кабулом. 7 сентября талибы обнародовали список своего временного правительства, который полностью состоит из представителей движения, часть из которых находятся под санкциями ООН и США за причастность к террористической деятельности. До сих пор правительство талибов официально не признано ни одним из государств мира.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АФГАНИСТАН, ТАЛИБЫ, ТУРЦИЯ, ПЕРЕГОВОРЫ


Похожие новости


Талибы заявили о планах встретиться с представителями ЕС в Дохе во вторник Талибы решили временно восстановить в Афганистане действие конституции времен последнего короля Беглый президент Афганистана призвал мир к взаимодействию с талибами Визит главы ВОЗ в Кабул стал надеждой на решение проблем в области здравоохранения Новые афганские власти намерены строить сильную армию Талибы нарушают обещания в сфере прав человека, которые дали после прихода к власти - ООН

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2021
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]