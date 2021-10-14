Делегация талибов проведет переговоры в Анкаре

Делегация во главе с и.о. министра иностранных дел движения "Талибан" Амир Ханом Моттаки отбыла в Анкару, сообщил в четверг утром пресс-секретарь МИД талибов Абдул Кахар Балхи.
По его словам, визит осуществляется по официальному приглашению министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу.
"Делегация проведет переговоры с высокопоставленными представителями Турции по вопросам, представляющим взаимный интерес", - написал Балхи в твиттере.
"Будет рассмотрен ряд вопросов по улучшению отношений, сотрудничеству в сферах торговли, гуманитарной помощи, миграции и авиатранспорту", - отмечается в сообщении.
Движение "Талибан" на фоне вывода войск США и НАТО из Афганистана в августе захватило почти все провинции страны, овладев 15 августа без боя столицей Кабулом. 7 сентября талибы обнародовали список своего временного правительства, который полностью состоит из представителей движения, часть из которых находятся под санкциями ООН и США за причастность к террористической деятельности. До сих пор правительство талибов официально не признано ни одним из государств мира.
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