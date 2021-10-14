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Дальнее зарубежье 14.10.2021 12:46

Больше половины французов уверены, что Макрон будет переизбран в 2022 году - опрос

Чуть больше половины французских граждан считают, что нынешний глава государства Эмманюэль Макрон будет переизбран в 2022 году, свидетельствуют данные опроса, проведенного для телеканала "БФМ-ТВ".

Такого мнения придерживаются 54% респондентов. Еще 45% считают, что Макрон не победит на выборах в следующем году. 1% опрошенных не определился с мнением по этому вопросу.

Отвечая на вопрос об оценке деятельности Макрона в целом на посту президента, 52% французов заявили, что его работа вызывает разочарование. 26% полагают, что "слишком рано высказываться" по этому вопросу, 22% остались довольны его президентством.

Опрос проводился 12-13 октября 2021 года. В нем приняли участие более 1 тыс. человек.

Ранее во французском правительстве сообщали, что выборы президента Франции состоятся 10 и 24 апреля 2022 года.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ОПРОС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]