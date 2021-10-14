Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9706 RUR   0.0236 GBR   2.323 TRY   0.186

Цена на нефть

13.10 $/bbl   WTI 80.44 -0.20 Brent 83.18 -0.24

Погода в Баку

  ночь день

Финансы 14.10.2021 13:13

Финансовая G20 одобрила план реформирования налогообложения транснациональных компаний

Министры финансов и управляющие центральными банками G20 на встрече в среду одобрили детализированный план реформирования правил налогообложения международных групп компаний (МГК), сообщил Минфин РФ по итогам встречи.

Реформа включает два направления - перераспределение прав на налогообложение прибыли крупнейших МГК в пользу стран-потребителей товаров и услуг (Pillar 1), а также установление глобальной минимальной ставки налогообложения их прибыли (Pillar 2). Предполагается, что новые правила начнут применяться государствами-участниками уже в 2023 году.

Стороны также обменялись мнениями о состоянии мировой экономики. В частности, глава российского Минфина Антон Силуанов отметил, что "видит риски развития стагфляционного сценария мировой экономики".

"Инфляция превышает целевой показатель уже в 14 странах "двадцатки", и во многих развитых странах масштабы инфляционного давления беспрецедентны", - приводятся в сообщении его слова. Это стало следствием применения стимулов, несоразмерных возможностям восстановления экономик. Для экономической политики ключевой вопрос - является ли наблюдаемый всплеск инфляции переходным или долговременным явлением.

Министр заявил, что Россия придерживается траектории нормализации бюджетной и денежно-кредитной политики и рекомендовал странам "двадцатки" также перейти к ней с целью контроля над инфляцией. "Сейчас важно не допустить раскручивания стагфляционной спирали", - сказал он.

Финансовая G20 также одобрила дорожную карту по устойчивому финансированию. Ее цель - разработка комплекса мер по переходу к низкоуглеродной экономике, координация работы с международными организациями и между различными рабочими органами самой "двадцатки".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: МИР, G20, КОМПАНИИ, НАЛОГ


Похожие новости


Рост ВВП G20 во II квартале замедлился до 0,4%, но объем ВВП превысил докризисный уровень на 0,7% Гутерриш предложил G20 координировать глобальную вакцинацию против COVID-19 Страны G20 обязались принять меры для стабильности энергорынка, создают мониторинговый комитет Министры энергетики G20 на внеочередной встрече обсудят кооперацию для стабилизации рынков энергоносителей Министры энергетики G20 проведут экстренное совещание в пятницу Страны G20 бросают более $5 трлн на борьбу с коронавирусом, обещают координировать меры

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2021
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]