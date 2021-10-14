Финансовая G20 одобрила план реформирования налогообложения транснациональных компаний

Министры финансов и управляющие центральными банками G20 на встрече в среду одобрили детализированный план реформирования правил налогообложения международных групп компаний (МГК), сообщил Минфин РФ по итогам встречи.

Реформа включает два направления - перераспределение прав на налогообложение прибыли крупнейших МГК в пользу стран-потребителей товаров и услуг (Pillar 1), а также установление глобальной минимальной ставки налогообложения их прибыли (Pillar 2). Предполагается, что новые правила начнут применяться государствами-участниками уже в 2023 году.

Стороны также обменялись мнениями о состоянии мировой экономики. В частности, глава российского Минфина Антон Силуанов отметил, что "видит риски развития стагфляционного сценария мировой экономики".

"Инфляция превышает целевой показатель уже в 14 странах "двадцатки", и во многих развитых странах масштабы инфляционного давления беспрецедентны", - приводятся в сообщении его слова. Это стало следствием применения стимулов, несоразмерных возможностям восстановления экономик. Для экономической политики ключевой вопрос - является ли наблюдаемый всплеск инфляции переходным или долговременным явлением.

Министр заявил, что Россия придерживается траектории нормализации бюджетной и денежно-кредитной политики и рекомендовал странам "двадцатки" также перейти к ней с целью контроля над инфляцией. "Сейчас важно не допустить раскручивания стагфляционной спирали", - сказал он.

Финансовая G20 также одобрила дорожную карту по устойчивому финансированию. Ее цель - разработка комплекса мер по переходу к низкоуглеродной экономике, координация работы с международными организациями и между различными рабочими органами самой "двадцатки".